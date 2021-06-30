МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, зачем он встречался с Джо Байденом. Путин считает, что Россия адаптировалась к санкциям

Во время эфира житель Санкт-Петербурга задал президенту вопрос о том, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит".

"От президента Соединенных Штатов многое зависит", — ответил Путин.

"Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", — добавил президент.

Владимир Путин надеется, что отношения России и США войдут в нормальные рамки. "Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет — ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", — сказал глава РФ.