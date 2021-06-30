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Путин объяснил цель встречи с Байденом
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, зачем он встречался с Джо Байденом. Во время эфира житель Санкт-Петербурга задал президенту вопрос о том, зачем... ПРАЙМ, 30.06.2021
джо байден, владимир путин, сша, россия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, зачем он встречался с Джо Байденом.
Во время эфира житель Санкт-Петербурга задал президенту вопрос о том, зачем он встречался с Байденом, если после этой встречи России снова начали грозить санкциями, а от президента США "мало что зависит".
"От президента Соединенных Штатов многое зависит", — ответил Путин.
"Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки и противовесы, но от него многое зависит", — добавил президент.
Владимир Путин надеется, что отношения России и США войдут в нормальные рамки. "Я очень рассчитываю на то, что все-таки (к США придет — ред.) осознание того, что мир меняется. И в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, и приведет к тому что все-таки мировое устройство примет более благообразные характер, а отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки", — сказал глава РФ.