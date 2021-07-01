МИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество в условиях санкций Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера. Стороны отметили, что совместными усилиями РФ и Белоруссия смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы. Путин сократил сроки доведения трансфертов до местных бюджетов

По данным пресс-службы, 1 июля состоялся телефонный разговор глав двух государств.

"Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы", — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество России и Белоруссии в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. По данным пресс-службы, лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.