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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в условиях санкций Запада
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество в условиях санкций Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского... ПРАЙМ, 01.07.2021
александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, россия, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество в условиях санкций Запада, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера. Стороны отметили, что совместными усилиями РФ и Белоруссия смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.
По данным пресс-службы, 1 июля состоялся телефонный разговор глав двух государств.
"Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы", — говорится в сообщении.
Путин и Лукашенко и Путин обсудили сотрудничество России и Белоруссии в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. По данным пресс-службы, лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.