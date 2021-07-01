МИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада – бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России. Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в условиях санкций Запада

Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.

"Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии – ред.). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств", — заявил Лукашенко.