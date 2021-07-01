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Лукашенко заявил, что Запад хочет "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада – бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России... ПРАЙМ, 01.07.2021
санкции, белоруссия, александр лукашенко, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МИНСК, 1 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада – бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и "наложить лапу" на ресурсы Белоруссии и России.
Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Мероприятие транслируется в интернете.
"Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии – ред.). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции — просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств", — заявил Лукашенко.