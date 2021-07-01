МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. У граждан США под подушкой накоплено 3,5 триллиона долларов, выяснил в Bank of America. Эксперты опасаются, что это спровоцирует инфляцию.

Аналитики отмечают, что в начале пандемии уровень сбережений в США резко вырос до более чем 30%. И хотя этот показатель вернулся к доковидному уровню в 12,5%, у американцев на банковских счетах сосредоточен довольно большой объем денег. При этом накопления продолжают расти.

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По мнению аналитиков, накопленные деньги, их держатели потратят на привычном им до пандемии уровне потребления и потом еще долго будут поддерживать повышенный спрос на товары не первой необходимости.

По прогнозам банка, высокое потребление и, как следствие, высокую инфляцию будет поддерживать снятие локдаунов и бюджетное стимулирование. В 2021 году рост составит 8,8% в 2021, а в 2022 — 5,1% и в 2023 — 2,8%.

По всей вероятности, считают эксперты, что американцы не успеют потратить накопленные излишки, а это значит, инфляция в США может оставаться на уровне 4-5% и в 2024 году.