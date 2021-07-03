МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в приложение к постановлению кабмина от 29 декабря 2018 года.

Согласно документу, теперь в Россию с Украины нельзя ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые готовые продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и готовые соусы, готовые супы и бульоны, а также заготовки для них, мороженое и сладкие воды. Немецкая Eurowings начинает полеты из Екатеринбурга в Дюссельдорф

Кроме того, запрет коснулся ячменя, пальмового масла и его фракций в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовых или консервированных продуктов из мяса, готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.

Также ограничен ввоз некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары из древесины.