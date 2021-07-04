МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В Великобритании предлагают ужесточить иммиграционное законодательство с целью борьбы с прибывающими в страну нелегальными мигрантами.

Как говорится в законопроекте, представленном 4 июля министерством внутренних дел Соединённого Королевства, в частности, предлагают увеличить тюремные сроки в восемь раз.

6 июля, во вторник, эти предложения будут рассмотрены и обсуждены в первом чтении в парламенте.

В частности, предлагается ужесточить наказание за нелегальный въезд в Британию с шести месяцев тюрьмы до четырёх лет. Также предполагается, что лица, причастные к нелегальной перевозке мигрантов, могут получить пожизненный тюремный срок. В настоящее время для таких лиц предусмотрено максимальное наказание до 14 лет.

Благодаря изменениям в законе, можно будет привлечь к ответственности всех, предпринявших попытку проникнуть нелегально в Великобританию через пролив Ла-Манш.

Отмечается, что этот проект "посылает четкий сигнал мигрантам о необходимости серьезно подумать перед тем, как платить деньги контрабандистам за опасное и нелегальное путешествие в Великобританию".