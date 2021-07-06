МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Индонезия ведет переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения индикатора только до 75,2 пункта.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в июле подскочил до 21,9 с июньского значения в минус 9,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора лишь до 5 пунктов.

"Хотя индикатор экономических настроений ZEW снова значительно упал, он все еще находится на очень высоком уровне.", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

По данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в июле увеличился до 6 пунктов с минус 24,4 пункта месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий — снизился до 61,2 пункта с 81,3 пункта в июне.