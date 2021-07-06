МИНСК, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству на фоне санкций Запада активнее идти на рынки РФ и Азии, идти туда, где готовы к уважительному диалогу.

"Нужно активнее идти туда, где нас ждут и готовы вести уважительный диалог", — заявил во вторник Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам, его слова приводит агентство Белта.

Президент указал на наличие значительных резервов в торговле с Россией, огромный потенциал в Азии, прежде всего, в Китае, Вьетнаме, Индии и Пакистане, а также в Африке, Латинской Америке, странах Персидского залива и на Ближнем Востоке.

"Это динамично растущие экономики, платежеспособные рынки, которые составляют реальную конкуренцию сегодняшним сверхдержавам и не предъявляют нам претензий, не учат жить", — констатировал Лукашенко.

Он отметил, что продажи на европейский рынок отечественной продукции никогда не были большими, особенно у тех предприятий, которых затронули санкции, БелАЗ, МАЗ и так далее. Индонезия ведет переговоры о зоне свободной торговли с ЕАЭС

"Мы закупали там некоторые комплектующие. Только в Европейском союзе производят эти комплектующие? Нет. Они производятся и на просторах бывшего Советского Союза, в Китайской Народной Республике, других странах. Надо просто шевелиться и переориентироваться", — считает белорусский президент.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.