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Промпроизводство в Германии в мае неожиданно снизилось на 0,3%
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,3% по отношению к апрелю, сообщает министерство экономики и технологий страны... ПРАЙМ, 07.07.2021
промпроизводство, германия, статистика, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,3% по отношению к апрелю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.
Кроме того, показатель апреля был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение производства в промышленности страны в 0,3% вместо первоначальных 1%.
При этом промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в мае снизилось на 0,5% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 0,6%, а потребительских товаров — на 4,1%.
"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в мае 2021 года было на 5% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — отмечает министерство.