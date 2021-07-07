МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,3% по отношению к апрелю, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Кроме того, показатель апреля был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение производства в промышленности страны в 0,3% вместо первоначальных 1%. Россию захлестнула волна банкротств

При этом промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в мае снизилось на 0,5% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 0,6%, а потребительских товаров — на 4,1%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в мае 2021 года было на 5% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — отмечает министерство.