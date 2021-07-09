МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. За последний год число людей, которые умирают от голода, выросло в шесть раз по всему миру, пишет CNBC со ссылкой на доклад организации Oxfam. Россиянам напомнили о праве на доплату к пенсии

По смертности голод уже превысил COVID-19.

С начала пандемии коронавируса — с весны прошлого 2020 года — от голода каждую минуту умирают 11 человек. В это же время от COVID-19 — семь человек.

От критического отсутствия продовольствия по всему миру в настоящее время страдают 155 миллионов человек. Это на 20 миллионов больше, чем годом ранее, до пандемии.

Основной причиной голода в докладе называют:

многочисленные войны и конфликты,

экономические потрясения, связанные с пандемией.



изменение климата — приводит к ухудшению обеспечения питанием.



Также поясняется, что на фоне глобальных экономических проблем мировые цены на продовольствие выросли на 40%. Это самый высокий рост более чем за десять лет.

Сильнее всего от этой ситуации страдают самые уязвимые слои населения: женщины, дети, мигранты и работники, занятые в теневом секторе экономики.

Эпицентрами роста голода стали Индия, Южная Африка, Бразилия и страны, наиболее пострадавшие от коронавируса.