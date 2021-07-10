ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%. Лидеры G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения

"Мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, многие согласны с тем, что этого можно добиться при помощи глобального минимального налога в размере не ниже 15%", — говорится в заявлении минфина по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки".

Как следует из заявления, с таким подходом согласна 131 страна, на которую приходится более 90% мировой экономики.

В заявлении также отмечается, что "двадцатка" добилась прогресса по ряду вопросов, включая борьбу с изменением климата и оказание помощи странам с низким уровнем дохода в проведении вакцинации от коронавируса.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.

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