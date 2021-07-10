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Минфин США поддержал налог на прибыль ТНК не ниже 15%
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Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%. "Мир готов положить конец глобальной... ПРАЙМ, 10.07.2021
минфин сша, оэср, новости, мировая экономика, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.
"Мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, многие согласны с тем, что этого можно добиться при помощи глобального минимального налога в размере не ниже 15%", — говорится в заявлении минфина по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки".
Как следует из заявления, с таким подходом согласна 131 страна, на которую приходится более 90% мировой экономики.
В заявлении также отмечается, что "двадцатка" добилась прогресса по ряду вопросов, включая борьбу с изменением климата и оказание помощи странам с низким уровнем дохода в проведении вакцинации от коронавируса.
В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.
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