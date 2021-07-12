ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. США поддерживают право на свободу собраний кубинцев и будут решительно осуждать любое применение насилия к протестующим, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Первые за многие годы многолюдные протесты на Кубе проходят в воскресенье, судя по видео с маршей, которые публикуют в соцсетях, в них участвуют тысячи человек. Среди требований протестующих — "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. По информации местных СМИ, протесты и скопления людей отмечены в восьми городах острова, включая Гавану, о серьезных инцидентах не сообщается.

"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", — говорится в заявлении Салливана, опубликованном в Twitter.