ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден обратился в суд в США с просьбой отклонить ходатайство экс-президента Дональда Трампа против блокировки судом запрета властей соцсети TikTok и китайской компании-владельца ByteDance. В Сенате ответили на заявление Зеленского по "Северному потоку-2"

"Ответчики настоящим предлагают в добровольном порядке отклонить эту апелляцию… Эта апелляция включает ряд запретов, введенных министром торговли, которые регулируют некоторые взаимодействия с TikTok и ее головной компанией ByteDance", — говорится в документе, направленном в апелляционный суд в округе Колумбия, в котором в качестве ответчика указан Байден, а в качестве истца — TikTok.

Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицала. Трамп в августе 2020 года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Проблемы Китая оказались опасным сигналом для мировой экономики

Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране. В конце сентября 2020 года суд в Вашингтоне частично удовлетворил ходатайство о приостановке указа о запрете на скачивание TikTok. Представители минюста тогда обратились с контрходатайством в апелляционный суд столичного округа и опротестовали решение суда.

Байден в июне этого года отменил указ Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat, но это решение президента не затронуло апелляцию предыдущей администрации.