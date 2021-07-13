ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Экспорт и импорт Китая по итогам января-июня 2021 года показали активный рост на фоне стабильного восстановления экономики и улучшения эпидемиологической обстановки, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

В январе-июне текущего года экспорт Китая вырос на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,518 миллиарда долларов, а импорт — на 36,0%, до 1,267 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая за шесть месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 37,4% и составил 2,785 триллиона долларов. Товарооборот США и Китая в первом полугодии вырос на 45,7%

Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 251,52 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,5% и составил 4,65 триллиона долларов. Положительное сальдо внешней торговли составило 535 миллиардов долларов (экспорт — 2,59 триллиона долларов, импорт — 2,05 триллиона долларов).