ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 23%, составив 21,19 триллиона юаней (3,27 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро Китая. Более четверти россиянок меняют работу после декрета, сообщил Росстат

В городах розничные продажи выросли на 23,3%, составив 18,41 триллиона юаней (2,8 триллиона долларов). Продажи в сельской местности ускорились на 21,4% — до 2,78 триллиона юаней (429,9 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи за отчетный период выросли на 23,2% по сравнению с первым полугодием 2020 года, достигнув 6,113 триллиона юаней (945,2 миллиарда долларов).

По итогам 2020 года объем розничных продаж сократился на 3,9%, составив 39,2 триллиона юаней (около 6 триллионов долларов). При этом рост розничных онлайн-продаж составил 10,9%, достигнув 11,76 триллиона юаней (1,81 триллиона долларов).