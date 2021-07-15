ПЕКИН, 15 июл — Dow Jones. Во 2-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 7,9% после роста на 18,3% в 1-м квартале. Замедление роста во 2-м квартале было обусловлено более высокой базой сравнения. Рубль в начале дня снижается на дешевеющей нефти

Экономисты ожидали, что, начиная со 2-го квартала, рост экономики будет замедляться, причем этот тренд будет продолжаться до конца года.

После рекордного сокращения в 1-м квартале 2020 года в результате пандемии вторая в мире по величине экономика во 2-м квартале восстанавливалась, и до конца прошлого года ее рост ускорялся.

Опубликованные в четверг данные по росту ВВП за 2-й квартал совпали с прогнозом опрошенных Wall Street Journal экономистов.

По данным Национального бюро статистики, во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом ВВП Китая вырос на 1,3% после роста на 0,6% в 1-м квартале по сравнению с 4-м кварталом прошлого года.

В первом полугодии по сравнению с таким же периодом прошлого года экономика Китая выросла на 12,7%.

— Автор Singapore Editors, singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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