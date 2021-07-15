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Кабмин проработает вопросы поддержки Минска на фоне санкций Запада
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После встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих... ПРАЙМ, 15.07.2021
дмитрий песков, белоруссия, правительство рф, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. После встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко были даны поручения правительству о проработке вопросов поддержки Минска на фоне удушающих санкций Запада, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт ранее сообщила, что по итогам прошедших в Санкт-Петербурге переговоров лидеров Белоруссии и России правительствам двух стран поручено выработать совместный план противодействия санкциям.
"Действительно, вопросы поддержки Белоруссии на фоне таких удушающих санкций, они фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, кто будет готовить этот план и каковы его основные параметры.