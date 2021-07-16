МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ.США и ОАЭ провели консультации по Ближнему Востоку, сообщил в четверг госдепартамент, сообщило РИА Новости. Предложено продлить срок запрета на арест и изъятие имущества должников

Первая заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встречалась с советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем, отметило российское агентство.

"Они обсудили стратегические вопросы и работу по продвижению мира на Ближнем Востоке, они также отметили другие приоритеты в двустороннем сотрудничестве, включая нормализацию отношений ОАЭ с Израилем, представительство ОАЭ в СБ ООН на 2022-2023 годы", — говорится в сообщении госдепа.



