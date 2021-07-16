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США и ОАЭ провели консультации по Ближнему Востоку
Мировая экономика
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США и ОАЭ провели консультации по Ближнему Востоку, сообщил в четверг госдепартамент, сообщило РИА Новости. Первая заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встречалась с советником... ПРАЙМ, 16.07.2021
госдеп, оаэ, сша, ближний восток, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ.США и ОАЭ провели консультации по Ближнему Востоку, сообщил в четверг госдепартамент, сообщило РИА Новости.
Первая заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встречалась с советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем, отметило российское агентство.
"Они обсудили стратегические вопросы и работу по продвижению мира на Ближнем Востоке, они также отметили другие приоритеты в двустороннем сотрудничестве, включая нормализацию отношений ОАЭ с Израилем, представительство ОАЭ в СБ ООН на 2022-2023 годы", — говорится в сообщении госдепа.