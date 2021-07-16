МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июне вырос на 0,6% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя на 0,4% в месячном выражении.

Динамика в мае при этом была пересмотрена — теперь министерство указывает, что в мае показатель снизился на 1,7%, а не на 1,3%, как оценивалось ранее.

При этом объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июне увеличился на 1,3% к маю. Показатель мая также был пересмотрен: теперь снижение оценивается в 1,7% вместо 0,7%. Российский рынок акций "топчется" на месте перед выходными

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.