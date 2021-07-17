МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии в стране.

Об этом сообщает офис президента Украины.

Закон позволит украинским гражданам, которые ранее уклонялись от уплаты налогов, раскрыть свои истинные доходы и задекларировать активы. При этом они не будут подвернуты наказанию.

Подать добровольную декларацию, указав в документе активы, по которым не платились налоги и сборы до 1 января 2021 года, граждане смогут один раз.

Сделать это нужно с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Налоговая амнистия распространяется:

на валютные ценности, кроме наличных средств,



ценные бумаги,



движимое имущество,

недвижимое имущество на Украине и за рубежом.

По задекларированным активам нужно будет уплатить единовременный сбор: 5% — по деньгам на счетах украинских банков, 9% — за деньги в иностранных банках, 2,5% — от стоимости государственных облигаций, купленных с 1 сентября 2021 года до 31 июня 2022 года.

Проведение налоговой амнистии было одним из предвыборных обещаний Зеленского.