МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Попытки Евросоюза оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) действующие в России преференции для отечественных производителей имеют туманные перспективы, поскольку такое право было изначально включено в договоры РФ с ВТО, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Власти ЕС начали разбирательство с Россией в ВТО

"Условия по ограничению госзакупок иностранных товаров были включены в изначальные договоры России с ВТО, плюс в целом такое ограничение подразумевается действующей хартией ВТО. Нельзя лишь ограждать импорт товаров, которые закупают обычные, негосударственные заказчики. Поэтому перспективы у иска Евросоюза туманные", — сказал Титов.

Евросоюз инициировал спор с Россией в ВТО из-за преференций, которые российские производители имеют в рамках закупок. В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, что Россия с 2015 года проводит политику импортозамещения, и это, по их мнению, дискриминирует европейские компании.

По словам Титова, Россия имеет право самостоятельно определять, как ограничивать госзакупки иностранных товаров. "Надо сказать, что ограничений, установленных в Европе в отношении российских товаров, достаточно — это и санкционные вопросы. Поэтому стороны могут предъявлять претензии друг другу на взаимной основе", — отметил он. Российский бизнес и эксперты раскритиковали меры ЕС по углеродным сборам

"Мы придерживаемся правил справедливого таможенного тарифа Менделеева: надо поддерживать свободный ввоз средств производства, а промышленность, которая в России только начинает формироваться, можно было бы и стимулировать тарифными и нетарифными мерами. Если же производства в России нет совсем, то ограничения не нужны", — пояснил бизнес-омбудсмен.

"К сожалению, логику протекционизма диктует не только российская действительность. Углеродный налог — пошлины предполагают изменение ландшафта свободной торговли в принципе", — напомнил он.