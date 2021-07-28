Аналитики прогнозируют сохранение ставки ФРС США на уровне 0-0,25% МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в августе остался на уровне июля в минус 0,3 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя до 1 пункта.