Доверие потребителей к экономике Германии в августе осталось на уровне в минус 0,3 пункта
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Курс доллара слабо меняется к мировым валютам
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Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" в Москву за газом
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Россиян предупредили о новом мошенничестве на рынке подержанных авто
https://1prime.ru/world/20210728/834312694.html
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