МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Турции отменили запрет на импорт некоторых пластиковых отходов, экологические правозащитники опасаются, что страна снова станет главной европейской свалкой, передает Bloomberg.

Турция может закрыть въезд для туристов

Как отмечает агентство, сделка по ввозу пластика делает Турцию ответственной за переработку собранного в Европе мусора, не весь из которого подлежит повторному использованию.

Глава неправительственной организации, объединяющей производителей пластмасс, PAGEV Явуз Эроглу в беседе с агентством сказал, что правительство будет жестко контролировать обращение с отходами.

СМИН напоминают, что, по данным исследования Всемирного фонда дикой природы (WWF), береговая зона города Андана на юге Турции является самым загрязненным участком Средиземного моря.