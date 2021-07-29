ВВП США во втором квартале вырос на 6,5% в пересчете на год МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июля, снизилось на 24 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 400 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя на 39 тысяч по сравнению с первоначальным показателем предыдущей недели, до 380 тысяч заявок. Показатель за неделю, завершившуюся 17 июля, был пересмотрен до 424 тысяч с 419 тысяч.