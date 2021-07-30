МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о нападении на судно у берегов Омана. Предложение Минэка о лицензировании экспорта СПГ подвергли критике

Согласно данным UKMTO, нападение произошло в ночь на пятницу приблизительно в 140 километрах от порта Дукм в Аравийском море.

В оповещении говорится, что инцидент не связан с пиратством. О каком именно судне идет речь и другие детали не сообщаются.