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Получено сообщение о нападении на судно у берегов Омана
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Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о нападении на судно у берегов Омана. Согласно данным UKMTO, нападение произошло в ночь на... ПРАЙМ, 30.07.2021
торговля, суда, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о нападении на судно у берегов Омана.
Согласно данным UKMTO, нападение произошло в ночь на пятницу приблизительно в 140 километрах от порта Дукм в Аравийском море.
В оповещении говорится, что инцидент не связан с пиратством. О каком именно судне идет речь и другие детали не сообщаются.