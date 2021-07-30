МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Каждый седьмой магазин в Великобритании остается закрытым после прекращения работы в связи с пандемией COVID-19, говорится в сообщении Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC).

"Во втором квартале 2021 года доля вакантных площадей выросла до 14,5% с 14,1% в первом квартале, что на 2,1 процентного пункта превышает показатель за аналогичный период годом ранее", — отмечают ритейлеры.

"Неудивительно, что количество закрытых магазинов в Великобритании продолжает расти после того, как ритейлеры более года находились в режиме локдауна и выхода из него. В то время как доля вакантных площадей растет во всех торговых точках, именно торговые центры с высокой долей розничных продавцов модной одежды больше всего пострадали от пандемии. Почти каждый пятый торговый центр в настоящее время пустует, и более чем каждый восьмой торговый центр пустует уже более года", — отметила исполнительный директор Британского розничного консорциума Хелен Дикинсон.

По ее мнению, доля вакантных площадей может продолжить расти в связи с окончанием связанных с пандемией налоговых каникул. "Правительство должно обеспечить, чтобы текущий пересмотр ставок для бизнеса привел к реформированию этой системы, и выполнить обязательства по снижению налогового бремени", — сказала она.

По словам директора Local Data Company (занимается анализом розничной торговли в Британии) Люси Стейтон, сейчас ритейлеры с осторожным оптимизмом следят за быстро меняющимся уровнем заболеваемости COVID-19 и темпами вакцинации, так как эти две меры сильно влияют на восстановление торговли.

"Количество пустующих площадей на главных улицах Великобритании и в торговых центрах продолжали расти во втором квартале 2021 года, однако рост был вдвое меньше, чем за тот же период 2020 года, что указывает на надежду, что, как в пандемии, мы уже преодолели худший этап", — отметила она.