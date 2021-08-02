МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Борьба планеты с изменением климата под угрозой из-за бедных стран Африки и Азии, пишет Bloomberg со ссылкой на главу отдела транспортного передвижения программы Организации объединенных наций (ООН) по окружающей среде UNEP Роба де Йонга.

По его словам, спасение Земли от глобальной катастрофы зависит от бедных стран: они не смогут позволить себе поменять автомобили с бензиновым и дизельным двигателем на нынешние электрокары. В этих странах для этого очень низкий уровень дохода.

"Если мы привезем электромобили только в США, Финляндию и Нидерланды, мы не достигнем целей Парижского соглашения по климату. Нам нужны автомобили с низким и нулевым уровнем выбросов для стран с низким и средним уровнем дохода", — считает де Йонг.

Он также упрекнул мировых автопроизводителей в создании своей продукции с целью привлечь состоятельных покупателей в странах Запада, при этом игнорируя потребности жителей регионов с низким уровнем дохода.

ОтмечаетсЯ, что в период с 1751 по 2017 годы на страны Африки и Южной Америки приходилось только по 3% от мирового объема выбросов парниковых газов. В 2019 году в Африке выбросили в атмосферу 1,43 миллиарда тонн углекислого газа, в Южной Америке — 1,1 миллиарда тонн. В это же время в странах Евросоюза выхлопы составили 2,92 миллиарда тонн.

Доля вредных выбросов в бедных государствах вскоре еще сильнее увеличится из-за роста численности населения. В качестве примера приводится Кения: объем выбросов углекислого газа с 2005 года вырос в два раза. Большая часть из них приходится на транспорт. Дело в том, чт о в столице страны Найроби каждые восемь лет автопарк удваивается. При этом самым популярным видом общественного транспорта остаются работающие на дизеле микроавтобусы матату.

Жители бедных стран Африки, Азии и Латинской Америки могут десятилетиями использовать автобусы и автомобили на горючем топливе. Если не заняться переориентированием производства автогигантов на этот рынок — мировую цель по снижению вредных выбросов будет не достичь.