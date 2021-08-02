МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 59,5% со значения июня в 60,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста индикатора до 60,9%.При этом индекс занятости в секторе промышленности страны вырос до 52,9% с уровня июня в 49,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.