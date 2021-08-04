КИЕВ, 4 авг — ПРАЙМ. Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали, передает издание "Страна.UA".

Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина.

"Террориста с гранатой задержали", — сообщил Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".

Эту информацию также подтвердили в эфире телеканала "Украина 24".

По данным СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом.

Как ранее сообщала пресс-служба министерства внутренних дел страны, правоохранители ведут переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать гранату в здании кабмина Украины, в случае отказа добровольно сдаться к нему будут применяться меры.

Как сообщило издание "Сегодня" в своем Telegram-канале, мужчина не выдвигал никаких требований.