МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 60,2 пункта с 59,5 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 60,6 пункта. "Композитный индекс PMI от вырос до 60,2 пункта, что немного ниже предварительной оценки в 60,6 пункта, но все же превосходит июньский рекорд за 15 лет в 59,5 пункта", — отмечает организация.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле, по окончательной оценке, вырос до 59,8 пункта против 58,3 пункта в июне. Ожидался рост показателя до 60,4 пункта.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июле, по окончательной оценке, вырос до рекордного с 1998 года значения значения в 62,4 пункта с июньских 60,1 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 61,8 пункта с 57,5 пункта в июне. Аналитики ожидали показатели на уровне в 62,5 пункта и 62,2 пункта соответственно. Индекс деловой активности в сфере услуг России снизился до 53,5 пункта

Композитный индекс деловой активности во Франции в июне, по окончательной оценке, опустился до 56,6 пункта с уровня июня в 57,4 пунктов. PMI страны в сфере услуг сократился до 56,8 пункта с 57,8 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях предварительной оценки в 56,8 пункта и 57 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.