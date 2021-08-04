МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем мая, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством DailyFX, полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 1,7%. Оценка за май была ухудшена: теперь Евростат оценивает рост в 4,1% вместо 4,6%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 5%. Аналитики ждали роста на 4,5%. Показатель мая также был пересмотрен до 8,6% с 9%.

В Евросоюзе розничные продажи в июне увеличились на 1,2% по сравнению с маем, а в годовом исчислении — на 5,3%. Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 60,2 пункта

Больше всего продажи в годовом выражении в июне выросли в Болгарии (+22,7%), в Литве (+15,3%) и в Словении (+12,8%). В Люксембурге было зафиксировано снижение на 3,2%. Самый слабый рост в годовом выражении наблюдался в Испании (+1,4%) и на Мальте (+2,2%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июне вырос на 1,4%, а в ЕС — на 1,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 6,5%, в Евросоюзе — на 7,1%.