МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра — Минск — Басра в четверг отменен по решению авиакомпании, сообщает аэропорт Минска. Лукашенко закрывает границу Белоруссии

"Сегодня отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Басра — Минск — Басра. В связи с частыми вопросами прессы на эту тему поясняем следующее. По словам представителя Iraqi Airways в Минске, рейс Басра — Минск — Басра отменен по решению авиакомпании", — говорится в сообщении аэропорта в Telegram.

Отмечается, что причины отмены необходимо уточнять в представительстве авиаперевозчика.

Ранее в среду официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что ночью на границе с Литвой обнаружен мигрант в тяжелом состоянии, при оказании первой помощи он скончался. По данным Совета безопасности, умерший был гражданином Ирака. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство", в ведомстве отмечали, что факт насильственной смерти мужчины уже нашел подтверждение.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС — из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

В ГПК в последнее время констатируют насильственное выдворение мигрантов Литвой на сопредельную территорию, при этом многие из них имеют телесные повреждения.