МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования несут в себе угрозу национальным интересам России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин. Аналитики оценили потери российских экспортеров от углеродного налога ЕС

Он напомнил, что в последнее время международная климатическая повестка все активнее используются странами Запада для защиты своих товаров на международных рынках.

"Так, в планах ЕС предусмотрено уже в ближайшее время введение трансграничного углеродного регулирования в качестве одного из механизмов выполнения взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, что несет в себе угрозу национальным интересам Российской Федерации, поскольку ЕС является одним из крупнейших ее торговых партнеров. Введение аналогичных мер также рассматривается властями США", — сказал Абелин.