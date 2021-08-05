В СБ рассказали об угрозе экономическим интересам России
Планы ЕС по трансграничному углеродному регулированию угрожают интересам России - СБ России
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Планы Евросоюза по введению трансграничного углеродного регулирования несут в себе угрозу национальным интересам России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Он напомнил, что в последнее время международная климатическая повестка все активнее используются странами Запада для защиты своих товаров на международных рынках.
"Так, в планах ЕС предусмотрено уже в ближайшее время введение трансграничного углеродного регулирования в качестве одного из механизмов выполнения взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, что несет в себе угрозу национальным интересам Российской Федерации, поскольку ЕС является одним из крупнейших ее торговых партнеров. Введение аналогичных мер также рассматривается властями США", — сказал Абелин.
https://1prime.ru/world/20210805/834380810.html
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