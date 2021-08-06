БЕРЛИН, 6 авг — ПРАЙМ. Германия в прошлом году выплатила в бюджет Евросоюза рекордную сумму в примерно 19,4 миллиарда евро, среди крупнейших получателей средств названы Польша и Венгрия, сообщает агентство ДПА со ссылкой на собственные подсчеты. Промпроизводство в Германии в июне неожиданно снизилось

По его данным, на втором месте по размеру взносов оказалась Франция с 9,5 миллиарда евро, за ней следует Италия с 6,3 миллиарда евро. Основным получателем стала Польша: по данным агентства, страна получила из бюджета ЕС на 12,4 миллиарда евро больше, чем внесла. Греция получила 5,6 миллиарда евро, а Румыния и Венгрия — по 4,7 миллиарда.

Как отмечает агентство, Польша и Венгрия получили деньги, несмотря на критику со стороны других стран-членов.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью изданию Augsburger Allgemeine выступил за более жесткий поход в отношении Венгрии, включая сокращение финансирования со стороны Евросоюза. Заявление прозвучало после того, как в июне венгерский парламент одобрил текст закона, который ограничивает распространение среди несовершеннолетних граждан материалов о гомосексуальности и смене пола.