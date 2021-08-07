МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Вашингтон может объявить о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник, 9 августа, сообщило РИА Новости, ссылаясь на CNN. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

Неназванный источник на Капитолийском холме сообщил американскому телеканалу, что о санкциях может быть объявлено 9 августа, в годовщину выборов президента Белоруссии.

В прошлом году на выборах в стране победил Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых использовались в том числе спецсредства и спецтехника, пишет агентство.

Власти республики ранее заявляли, что акции протеста координируются из-за рубежа.

"За провокациями, прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят Соединенные Штаты и их спецслужбы", — ранее сообщил Лукашенко телеканалу Sky News Arabia. Время платить. Газовый дефицит в Европе усугубляется

Напомним, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетила США в июле 2021 года. Она провела переговоры президентом США Джо Байденом и с главой госдепа Энтони Блинкеном. Тихановская заявила, что надеется на "самые сильные" американские санкции против властей Белоруссии, рассказало российское агентство.

РИА Новости ранее сообщило об отсутствии официальных заявлений Белого дома о встрече Тихановской и Байдена. Единственным источником информации стало сообщение американского лидера о встрече с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии, которое Байден разместил в своем личном аккаунте в Twitter.

Читайте также:

Евросоюз рассмотрит санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов