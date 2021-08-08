МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Власти Минска выразили недовольство тем, что торговые сети выставляют на "лучшие полки" продукты из государств, которые ввели санкции против республики, сообщило РИА Новости. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

Мэр белорусской столицы Владимир Кухарев рассказал, что 27 июля состоялось совещание с представителями торговых сетей, представленных в Минске, ранее сообщила государственная газета "СБ. Беларусь сегодня".

"И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, а их товары — конфеты, сдоба, чаи, печенье — стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры", — заявил глава Мингорисполкома.

Напомним, что после несанкционированных массовых акций протеста в стране в 2020 году США, Канада, Евросоюз и другие страны ввели санкции против белорусских предприятий и официальных лиц. Цены на кофе ждут рекордный рост

Премьер республики Роман Головченко ранее заявлял о возможных ответных санкциях со стороны Минска.

"Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", — ранее сообщил Головченко агентству Белта.

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