МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Германия утроит расходы на восстановление после наводнения

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения индикатора только до 56,7 пункта.

"Ожидания снизились третий раз подряд. Это указывает на возрастающие риски для экономики Германии, такие как возможная четвертая волна COVID-19 осенью или замедление роста экономики Китая", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в августе подскочил до 29,3 пункта с июльского значения в 21,9 пункта, но все равно оказался меньше ожиданий. Аналитики прогнозировали рост индикатора до 30 пунктов.

По данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в августе увеличился до 14,6 пункта с 6 пунктов месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий — снизился до 42,7 пункта с 61,2 пункта в июле.