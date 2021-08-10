МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. По мнению украинского политолога Вадима Карасева, Германия и Франция не хотят допустить членства Украины в Евросоюзе и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Российской экономике предрекают возможный необратимый ущерб

С таким мнением он выступил в эфире телеканала "Украина 24".

Он считает, что Берлин и Париж не готовы признать Украину частью евроатлантического пространства. Ведь такое признание грозит возможным доминированием Восточной Европы над Западной.

"Германия и Франция размышляют так: если Украина будет членом НАТО, Европейского Союза, а Украина плюс Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия, Венгрия, то есть Восточная Европа, она будет доминирующей над так называемой коренной Европой, Западной. Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран", — отметил политолог.

Карасев добавил, что Украина — это "большая территория, большое количество населения, на фоне многих балтийских или балканских стран у Украины большая военная мощь".

"И это немцев и французов настораживает, что тогда проатлантический фланг Европы будет антинемецким, у них есть проблемы с поляками, странами Балтии, особенно после того, как "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию", — подытожил он.