По оценкам аналитиков, инфляция в США в июле замедлилась
Аналитики ждут замедление инфляции в США в июле до 5,3% с 5,4% в июне
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальный релиз будет опубликован министерством труда США в среду, 11 августа, в 15.30 мск. В июне годовая инфляция составляла 5,4% — это максимум с 2008 года, месячная — 0,9%.
В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные об инфляции в стране в июле. Аналитики прогнозируют, что годовой показатель совпал с предварительной оценкой и составил 3,8% после 2,3% по итогам июня.
В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают аналитики, за неделю по 6 августа коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 1,1 миллиона баррелей, до 438,1 миллиона.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в июле дефицит госбюджета поднялся до 307 миллиардов с 174,2 миллиарда долларов в июне.
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