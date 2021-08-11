МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в июле выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. США могут отказаться от ископаемого топлива для самолетов к 2050 году

Официальный релиз будет опубликован министерством труда США в среду, 11 августа, в 15.30 мск. В июне годовая инфляция составляла 5,4% — это максимум с 2008 года, месячная — 0,9%.

В 9.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательные данные об инфляции в стране в июле. Аналитики прогнозируют, что годовой показатель совпал с предварительной оценкой и составил 3,8% после 2,3% по итогам июня.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают аналитики, за неделю по 6 августа коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 1,1 миллиона баррелей, до 438,1 миллиона.

В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в июле дефицит госбюджета поднялся до 307 миллиардов с 174,2 миллиарда долларов в июне.