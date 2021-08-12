МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 9,7% в годовом выражении, а в месячном — снизился на 0,3%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Великобритании во втором квартале вырос, промпроизводство упало

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 10,4%, а в месячном — сократился на 0,2%.

В ЕС объем промышленного производства в июне вырос на 10,5% в годовом выражении, а в месячном — сократился на 0,2%.

При этом производство товаров длительного пользования в июне в еврозоне выросло на 0,1%, в ЕС — на 0,5% по сравнению с маем. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 1,6%, в ЕС — 1,4%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в июне в месячном выражении снизилось на 0,6%, в ЕС — на 0,2%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 0,1%, в ЕС — на 0,2%.

Самый сильный рост промышленности в июне к маю был отмечен на Мальте (+5,2%), в Нидерландах (+3,3%) и Эстонии (+3,2%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-4,4%), Португалии (-2,6%) и Дании (-2,3%).