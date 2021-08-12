МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Фьючерсы Уолл-стрит в основном умеренно растут

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ. Показатель за неделю, завершившуюся 31 июля, был пересмотрен до 387 тысяч с 385 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 1,75 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 396,25 тысячи. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 394,5 тысячи с 394 тысяч.

При этом общее число получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 июля, упало на 114 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,866 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,98 миллиона с 2,93 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.