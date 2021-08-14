МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Экс-парламентарий Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" спрогнозировал ситуацию, что страны Европы в ближайшее время могут снять санкции с России. Причина — в ошибке Киева, пишет РИА Новости. Пять советов начинающим инвесторам в 2021 году

Украинский политик считает, что на такое решение западных лидеров может подтолкнуть отказ Украины от выполнения Минских соглашений.

Мураев напомнил: президент Украины Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, которая предполагает децентрализацию власти в стране и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.

"Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел", — перечисляет политик и добавляет, что санкции против России ударили по товаропроизводителям Европейского союза. Они недополучают "десятки миллиардов" прибыли.

"Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? <…> Поверьте, им плевать на Украину", — выступил он.