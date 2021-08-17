МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обжаловала решение суда Луизианы о приостановке действия указа лидера страны, запрещающего новую добычу углеводородов на федеральных землях, говорится в документе, попавшем в распоряжение РИА Новости. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

"В соответствии с Федеральным законом об апелляционной процедуре… ответчики (администрация президента США) уведомляют о том, что они подали апелляцию… по ходатайству штатов-истцов о предварительном судебном запрете.., выданном достопочтенным судьей Терри А. Доути 15 июня 2021 года", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что суд Луизианы удовлетворил ходатайство истцов в лице властей Луизианы и 12 штатов, которые оспаривали право министерства внутренних дел вводить мораторий на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа. В соответствии с решением, предварительный запрет на реализацию указа распространяется на всю территорию США, однако как пишут американские СМИ, аукционы до сих пор не проводятся.

Мораторий был введен в январе указом президента США Джо Байдена, который взял курс на развитие "зеленой" энергетики и борьбу с глобальным потеплением.

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