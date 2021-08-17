МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Расследование США о рыночности российской экономики вызвано политическими причинами и желанием США присвоить функции ВТО, рассказали эксперты в интервью радио Sputnik. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

Ранее министерство торговли США сообщило, что собирается проводить проверку, чтобы определить соответствие российской экономики статусу рыночной на фоне ситуации с поставками азотного удобрения, карбамидо-аммиачной смеси. В качестве заявителя выступили компании США, которые пожаловались на цены на удобрение.

Решение Минторга США начать расследование в основном вызвано политическими причинами, отметил политолог Александр Коньков. По его словам, осложнение ситуации в Афганистане стало ударом по авторитету Вашингтона, США стараются перевести внимание на другие темы.

"Я думаю, что стоит готовиться к усилению в США антироссийских выпадов, что сейчас и происходит", — добавил Коньков.

США в этой ситуации собираются присвоить себе функции Всемирной торговой организации, заявил экономист Владимир Рожанковский.

"Раньше ВТО работала без сучка и задоринки, и если страна лишалась статуса рыночной экономики, другие страны получали право вводить пошлины на ее продукцию, и это реально было очень неприятно. А сейчас такие пошлины и без ВТО вводятся сплошь и рядом, что неоднократно применялось в отношении Китая в бытность президентом (в США Дональда) Трампа. Хотя, вроде бы, формально эти пошлины вводиться не должны были. То есть ВТО за последние годы очень сильно сдала", — подытожил Рожанковский.

США присвоили России статус рыночной экономики в 2002 году. Статус рыночной экономики важен для экспортеров, так как антидемпинговые пошлины сложно ввести против страны с рыночной экономикой.

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