МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась до 2% с 2,5% в июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно изменилась

В месячном выражении потребительские цены не изменились после роста на 0,5% в июне.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,3%, месячную — 0,3%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил в июле 2,1% — против 2,4% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу не изменились после роста на 0,4% в июне.