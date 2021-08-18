Годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась ниже прогноза
Годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась до 2% - ниже прогноза
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась до 2% с 2,5% в июне, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
В месячном выражении потребительские цены не изменились после роста на 0,5% в июне.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 2,3%, месячную — 0,3%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил в июле 2,1% — против 2,4% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу не изменились после роста на 0,4% в июне.
https://1prime.ru/world/20210818/834474574.html
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