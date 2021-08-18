МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, ускорилась до 2,2% с 1,9% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. Годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась ниже прогноза

Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. Годом ранее, в июле 2020 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,4%.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, в июле снизились на 0,1%. При этом базовая годовая инфляция замедлилась до 0,7% с 0,9% месяцем ранее. Показатели также совпали с прогнозами аналитиков.

Потребительские цены в Евросоюзе в июле, по окончательной оценке, не изменились по сравнению с июнем. Годовая инфляция в ЕС ускорилась до 2,5% с 2,2% в июне (годом ранее показатель составлял 0,9%).

Снижение потребительских цен в июле в годовом выражении не было зафиксировано ни в одной из стран еврозоны, а самый сильный рост показали Эстония (+4,9%), Польша (+4,7%) и Литва (+4,3%).