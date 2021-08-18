МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В Китае объявили о необходимости бороться с "избыточными доходами". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на слова председателя КНР Си Цзиньпина в ходе заседания по финансовым и экономическим вопросам. Он призвал граждан и компании с высокими доходами "больше отдавать обществу", чтобы можно было обеспечить "всеобщее процветание", как того требует социализм. В США назвали причины падения "имперской Америки"

"Всеобщее процветание — это процветание всех людей. Это материальная и духовная жизнь народа. Это не процветание отдельных немногих граждан и не всеобщая уравниловка",- сказал китайский лидер, который впервые с конца июля принял участие в заседаниях правительства.

Тема "всеобщего процветания" в последнее время особенно активно поднимается китайскими властями на фоне ужесточения регулирования высокотехнологических компаний. Из-за новых мер акции китайских компаний, котирующихся за рубежом, демонстрируют значительные падения, а совокупное состояние ведущих китайских бизнесменов, работающих в области высоких технологий, по подсчетам Financial Times и Bloomberg, сократилось с конца июня на $87 млрд. Между тем государственное управление рыночного регулирования КНР уже готовит новый проект правил антимонопольного регулирования технологического сектора, предусматривающий дальнейшее ужесточение требований к ИТ-компаниям.