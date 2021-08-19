МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 363 тысяч, полагают опрошенные агентством Daily FХ аналитики. Число новостроек в США в июле упало хуже прогноза

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 19 августа, в 15.30 мск.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.