МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Из-за аномальной жары в Соединенных Штатах миллионы рабочих оказались перед выбором: либо менять сферу деятельности, либо продолжать трудиться, нанося серьезный вред своему здоровью.

В частности, пишет NBC News со ссылкой на исследование объединения обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists), к 2065 году из-за климатических изменений здоровье людей усугубится в четыре раза. Это поставит под угрозу суммарный доход в 55 миллиардов долларов.

Союз прогнозирует, что к 2065 году около 7,6 миллиона рабочих, которые заняты в строительстве и добыче полезных ископаемых, недоплатят в среднем по $1900 в год в результате сильной жары.

Если не сократить глобальные выбросы, то аномальная температура приведет к ситуации, когда американцы не смогут отработать 54 трудовых дня в год.

По данным управления по безопасности и гигиене труда, с 1992 по 2017 год в результате теплового воздействия погибло 815 рабочих на территории США. Серьезно пострадали — свыше 7 тысяч человек.

Для снижения рисков, управление выпустило так называемое "общее положение", которое содержит список норм. Согласно им работодатели обязаны заботиться о здоровье своих сотрудников. Но сейчас только в двух штатах — Калифорнии и Вашингтоне — разработаны и внедрены специальные стандарты профилактики тепловых заболеваний. Они включают в себя: