МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Новое правительство Афганистана может не получить золотой резерв из ФРС, сообщили "Известиям" эксперты. Россиян научили, как заработать деньги без трудоустройства по найму

В ФРС США содержится примерно 21,9 тонны золота Центрального банка Афганистана, сообщили изданию во Всемирном совете по золоту. Ранее представитель администрации Джо Байдена заявил, что талибы* не получат золотой резерв страны.

Новое правительство в Кабуле может не получить золотой резерв из ФРС, заявил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

"Подобные меры могут стать прецедентом для введения аналогичных мер и другими государствами, поддерживающими Соединенные Штаты", — добавил он.

"Международная экономическая и финансовая блокада Афганистана усилит социально-экономическую напряженность и может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке, беспрецедентному росту потребительских цен и обвалу национальной валюты", — прокомментировала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Ранее Великобритания и США прибегали к заморозке активов других государств, напомнили специалисты.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий объяснил, что именно это стало причиной сокращения российских вложений в американские гособлигации. Сейчас Берлин и Анкара тоже выводят золото из Федеральной резервной системы.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.